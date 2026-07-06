なか卯東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、7月26日の「土用の丑の日」にちなみ、ウナギを丸ごと一本分使用した「うなぎ豪快盛」を今年も同月8日午前11時から期間限定で販売します。【写真】えっ！豪華！うな重＋牛すき、かば焼き＋親子丼のあいかけも！新メニューを一挙にチェック！価格も！同商品は、「ウナギを心ゆくまで味わいたい」というユーザーの声に応えて誕生。ウナギはじっくりと焼いてから丁