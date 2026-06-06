「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。01 - 03 May 2026Miami International Autodrome - FloridaCircuit length : 5.412 km / 57 LapsRace distance : 308.326 kmLap record : 1:29.708 / Max Verstappen ( 2023 )イラン情勢をめぐる措置により2026年のカレンダーに大きな変更が加えられた。前戦鈴鹿の後にスケジュールされていたバーレーン、サ