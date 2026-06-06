横浜で進む「巨大テーマパーク構想」ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を劇的に復活させたことで、テーマパークの再生人として業界に名を轟かせる森岡毅氏。その勢いはとどまることを知らず、2024年3月には東京・お台場の旧ヴィーナスフォートを活用した「イマーシブ・フォート東京」を、2025年7月には沖縄県名護市郊外に大型テーマパーク「ジャングリア沖縄」をそれぞれオープンさせた。鳴り物入りで開業した2つのテーマパ