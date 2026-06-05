アイ・オー・データ機器は6月5日、有機ELパネル（QD-OLED）を用いたゲーミングモニター「GigaCrysta LCD-GDQ271UEL」のテレビCM放映を開始した。起用したのは、人気バンド・ゴールデンボンバーの歌広場淳さん。幼少期から格闘ゲームをプレイし、現在はゲーム配信にも注力していることから、今回GigaCrystaのCMキャラクターとして起用したという。有機EL搭載GigaCrystaのテレビCMに出演する、ゴールデンボンバーの歌広場淳さん今回