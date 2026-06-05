有機EL搭載GigaCrystaの表現力、歌広場淳さんが「女々しくて」の替え歌で表現！
アイ・オー・データ機器は6月5日、有機ELパネル（QD-OLED）を用いたゲーミングモニター「GigaCrysta LCD-GDQ271UEL」のテレビCM放映を開始した。起用したのは、人気バンド・ゴールデンボンバーの歌広場淳さん。幼少期から格闘ゲームをプレイし、現在はゲーム配信にも注力していることから、今回GigaCrystaのCMキャラクターとして起用したという。
有機EL搭載GigaCrystaのテレビCMに出演する、ゴールデンボンバーの歌広場淳さん
今回のテレビCMでは、ゴールデンボンバーの大ヒット曲「女々しくて」のメロディーに乗せ、歌広場淳さんが有機ELパネル搭載GigaCrystaの映像美をコミカルかつ印象的に表現している。このCMのために、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔さんが替え歌を新たに歌い下ろし、ここでしか聴くことのできない特別な楽曲として仕上がっている。
有機ELパネル（QD-OLED）を用いたゲーミングモニター「GigaCrysta LCD-GDQ271UEL」。実売価格は9万円前後
CMの放映エリアは関西地区と石川県地区に限定されているが、YouTubeでも視聴できる。
今回のテレビCMでは、ゴールデンボンバーの大ヒット曲「女々しくて」のメロディーに乗せ、歌広場淳さんが有機ELパネル搭載GigaCrystaの映像美をコミカルかつ印象的に表現している。このCMのために、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔さんが替え歌を新たに歌い下ろし、ここでしか聴くことのできない特別な楽曲として仕上がっている。
有機ELパネル（QD-OLED）を用いたゲーミングモニター「GigaCrysta LCD-GDQ271UEL」。実売価格は9万円前後
CMの放映エリアは関西地区と石川県地区に限定されているが、YouTubeでも視聴できる。