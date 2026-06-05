6月4日、女優の河合優実（ゆうみ）が、2028年前期のNHK連続テレビ小説『ほんのモキチ』で主演を務めることが発表された。晴れて朝ドラヒロインを務めることになったが、河合のプライベートが注視されているようだ。

河合の朝ドラヒロイン起用は、NHKの制作・主演発表会で明らかになった。

「『ほんのモキチ』は、歌人で医師の斎藤茂吉さんとその妻・輝子さんをモデルにした“不仲な夫婦”をモデルにした物語で、脚本は宮藤官九郎さんが手がけます。

河合さんは2025年の朝ドラ『あんぱん』で今田美桜さん演じるヒロインの妹役を好演し、今回ヒロインに抜てきされました」（スポーツ紙記者）

会見で、河合はオファーを受けたときの心境について「心臓がバクバクしました」と明かしつつ、「いまはもう覚悟が決まって、やる気満々です」と、意気込みを見せた。河合の朝ドラヒロイン決定の報せに関して、Xでは

《ヒロインの妹からヒロインに出世するパターン！》

《あんぱんに出てたよね？主役になるんだね》

など、『あんぱん』からの“出世”に驚く声が続出。一方で、

《そろそろ結婚するかな？》

といった、プライベートに注目する声もあがっている。

2023年4月に本誌「FLASH」は、河合が俳優の池松壮亮と交際していることを報じた。その後も、たびたび2人の動向が話題にあがっていた。

「2022年の映画『ちょっと思い出しただけ』での共演を機に、池松さんからのアプローチで交際へ発展したようです。2025年11月の『FRIDAYデジタル』では、交際を継続し、同棲状態にあると伝えられました。

池松さん、河合さんともに多くの映画に出演しており、2人の交際は“シネマカップル”としてSNSでも注目されたのです」（芸能記者）

本誌も、2024年10月、池松と河合が多くの人が行きかう渋谷駅のハチ公前を訪れ、目立った変装はせず、街で2人だけの時間を満喫する様子をキャッチしている。

ただ、今回の河合の発表から、双方の多忙ぶりがうかがえるようだ。

「池松さんは2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演しています。豊臣秀吉の天下統一を成し遂げるまでの歩みを弟の秀長の視点で描いた同作で、池松さんはメインキャストである秀吉役を演じています。

一方、河合さんも『あんぱん』『ほんのモキチ』と朝ドラ出演が続いており、NHKの2人に対する期待値の高さがうかがえます。河合さんがゴールインする可能性も取りざたされましたが、双方仕事が途切れず、今後が気になる人もいたのだと思われます」（同前）

今作では、夫婦をテーマに描いた物語に出演する河合。私生活での“パートナー”との行方は、はたして──。