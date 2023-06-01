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イングランドが守備固めで逃げ切り失敗、アルゼンチンに逆転負け

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • W杯北中米大会準決勝でイングランドがアルゼンチンに逆転負けした
  • 1対0リードの後半27分に5バックへ変更し重心が下がり2失点を喫した
  • ベリンガムは試合後に相手控え選手を平手打ちし小競り合いとなったという
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