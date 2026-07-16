アメリカ軍はイランに対し5日連続で攻撃を行いました。アメリカ軍は15日、イランに対して2回攻撃を行いました。攻撃は5日連続です。攻撃対象には、イランの石油積み出し拠点であるカーグ島に向かっていた商船も含まれていて、14日にアメリカが再びイランの港湾を封鎖して以降、商船への攻撃は初めてです。トランプ大統領は15日、「我々はイランを打ち負かす」と述べ、イランへの圧力を一段と強めています。これに対しイランは、16