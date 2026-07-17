プロ野球の12球団オーナー会議が16日、都内で行われ、スポーツ振興くじ導入についての議論が行われ、議長を務めたDeNAの南場智子オーナーは「スポーツ振興くじの検討を了承しました」と記者会見で述べました。参加したオーナー、オーナー代行らからは否定的な意見はなかったとしましたが、「留意するべき重要なポイントを確認しました。賭博には反対するということで、予想に関わるものには参加しない、スポーツベッティングは違法