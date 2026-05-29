新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月25日（月）にスポーツ番組『ABEMAスポーツタイム』を生放送。番組放送後より無料見逃し配信を開始した。本番組は“スポーツの熱狂を先取りする”ことを目指す新感覚のスポーツ番組。野球やサッカーを中心に注目スポーツの最新情報を生放送でお届け。本放送回では、メインコメンテーターを務める元メジャーリーグ選手・川崎宗則氏に加え、スペシャルゲストとして、元サッカー日本代表