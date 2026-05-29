ＳＵＭＣＯが急騰している。半導体向けのシリコンウエハーを手掛ける同社は２６年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結営業損益が７７億円の赤字となる見通しを示しているものの、ＡＩ相場のなかでシリコンウエハーの需要が一段と拡大するとの期待から株価は上昇基調を強めている。更に、この日は野村証券による目標株価の引き上げが刺激材料となり、投資マネーを誘引。ショートカバー