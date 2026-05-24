男子顔負けのムキムキボディを誇る“アメリカ版・才木玲佳”ともいうべき女子レスラーが、出番待ちの期間で肉体をさらに強化中。分厚すぎる腕とくびれのコントラストにファンも驚きのリアクションだ。

【画像】「腕が分厚すぎる」“アメリカ版・才木玲佳”の驚愕ボディ

WWE女子スーパースターのジョーディン・グレースが22日、自身のインスタグラムを更新。彫刻のような肉体美を見せつける自撮りショットを公開した。

公開された写真では、鏡の前に立ちスマートフォンを片手に微笑むジョーディンの姿が写し出されている。黒のスポーツブラトップに星の模様があしらわれたハーフパンツを着用したその姿は、まさに圧巻の一言だ。プロのパワーリフターやボディビルダーとしても精力的に活動し、数々の大会で実績を残してきた彼女ならではの、逞しく盛り上がった肩周りや背中の筋肉、そしてそれとは対照的に見事に絞り込まれた驚異的な「くびれ」のプロポーションが強調されており、究極のアスリートボディを披露している。

リングに入れば圧倒的なパワーで対戦相手を圧倒するジョーディンだが、直近の『SMACK DOWN』ではストーリーの展開上、出番がない現状が続いている。世界最高峰のファイトスタイルを持つ彼女のプロレスがTV画面で見られない現状に、現地のファンやメディアの間でも彼女の次なる動向へ大きな注目が集まっている。これほどまでに完璧なコンディションを維持し、牙を研ぎ続けている姿を見せつけられただけに、再び青いブランドのリングに降臨した際の爆発への期待は高まる一方だ。

この投稿に対し、ファンもコメントで「最高だ」「あなたが恋しい」「次のUSあるいはインターコンチネンタル王者だ」「早くテレビで活躍が見たい」「筋肉やばすぎ」と絶賛。23日放送の『SMACK DOWN』ではグラマーキャラのブレイク・モンローが昇格後初登場するなどライバルも続々参戦しており、ジョーディンが今後どのようにストーリーに絡んでいくか、ますます注目が高まっている。

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