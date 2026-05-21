大谷翔平が5回4K無失点の好投【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）今季最も輝きを放った“リアル二刀流”と言えるだろう。ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手」で先発出場。打っては初回に今季3本目の先頭打者弾、投げては5回無失点の好投を披露した。88球の熱投はファンを虜にしたが、アウトが3つ足りず、この日の“メジャー1位”は逃した。今