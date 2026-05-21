「Eggs ’n Things」は、5月22日（金）〜 6月24日（水）の期間限定で、旬のメロンを味わい尽くす新メニュー「プレミアムメロンパンケーキ」を、全国の店舗で発売する。【写真】今年はスカッシュが登場！爽やかなドリンクメニューも■新作ドリンクも登場今回期間限定で発売される「プレミアムメロンパンケーキ」は、たっぷりの生クリームと旬のメロンが彩る至福のパンケーキ。芳醇なメロンの香りを閉じ込めたなめらかなクリ