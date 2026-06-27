建造物侵入と窃盗未遂の疑いで、自称・インドネシア国籍で、長岡市に住む会社員の男（32）が27日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は6月27日午前1時15分頃、長岡市内のホームセンターに窃盗目的で侵入した疑いです。アラームが作動し、通報を受けてかけつけた警察官が店舗内にいた男を発見しました。調べに対し男は「スーツケースのカギを盗むために入った」と話しているというこ