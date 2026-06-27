北海道・倶知安警察署は2026年6月26日、威力業務妨害の疑いで住所不定・トラック運転手の男（53）を逮捕しました。男は6月22日午前9時15分ごろから午前9時25分ごろの間、喜茂別町役場に電話し、「死刑になってもいい」「役場に立てこもる」などと話し、警察への捜査協力を余儀なくさせるなど、電話を受けた職員の業務を妨害した疑いが持たれています。午前11時半ごろ、喜茂別町役場から警察に「脅迫めいた電話が来た」と通報があり