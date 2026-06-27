イギリス最大の独立系映画祭「レインダンス・フィルム・フェスティバル」で、日本人監督の作品が国際長編部門の最優秀賞にノミネートされましたが、惜しくも受賞は逃しました。イギリス最大の独立系映画祭「レインダンス・フィルム・フェスティバル」。映画界の巨匠、クエンティン・タランティーノ監督らが無名時代に参加したことで知られています。その映画祭で日本人の清水友翔監督の作品「トーキョーナイトフォール」が国際長編