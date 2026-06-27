「やるやる詐欺にならなくてよかったなと思って（笑）」【写真】8年ぶり！『新しい地図』主演映画で自分を演じる草なぎ新しい地図の自主映画第2弾『バナ穴 BANA_ANA』が6月27日から公開される。前作『クソ野郎と美しき世界』から8年。ファンミなどで何度も話題に上がっていただけに、まさに待望の作品といえよう。自分を演じるのは恥ずかしかった「時間をかけた分、満を持してお届けできるものになりました。本当にいい作品にな