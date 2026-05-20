今世紀でわずか4本目のランニングHR…達成者のウッドは巨漢【MLB】ナショナルズ 9ー6 メッツ（日本時間20日・ワシントンDC）ナショナルズのジェームズ・ウッド外野手は19日（日本時間20日）、本拠地でのメッツ戦の2回、ランニング満塁本塁打を放った。2死満塁の好機で放った大飛球を巡り、メッツの外野陣が連係を欠いた守備を見せたことで快挙が生まれた。歴史的な珍プレーに「酷すぎる」「何してるの？」とファンも唖然としてい