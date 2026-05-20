¼éÈ÷Êø²õ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âç»´»ö¡¡¡ÈËµ´Ñ¼Ô¡É¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡Ö¤Ê¤¼ÉáÄÌ¤ÎÌîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
º£À¤µª¤Ç¤ï¤º¤«4ËÜÌÜ¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°HR¡ÄÃ£À®¼Ô¤Î¥¦¥Ã¥É¤Ïµð´Á
¡ÚMLB¡Û¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º 9¡¼6 ¥á¥Ã¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¡Ë
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥Ã¥É³°Ìî¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Î2²ó¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÊü¤Ã¤¿ÂçÈôµå¤ò½ä¤ê¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î³°Ìî¿Ø¤¬Ï¢·¸¤ò·ç¤¤¤¿¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç²÷µó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Îò»ËÅª¤ÊÄÁ¥×¥ì¡¼¤Ë¡Ö¹ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â°¢Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾×·â¤Î¸÷·Ê¤Ï2²ó2»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¦¥Ã¥É¤¬º¸Ãæ´Ö¤ØÂçÈôµå¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥â¥é¥Ó¥È³°Ìî¼ê¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·¤Ê¤¬¤éÊáµå¤ò»î¤ß¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÍè¥«¥Ð¡¼¤¹¤Ù¤Ãæ·ø¼ê¤Î¥¿¥¤¥í¥ó¡¦¥Æ¡¼¥é¡¼³°Ìî¼ê¤Ï¶á¤¯¤Ç¤Ê¤¼¤«Ëµ´Ñ¡£Å¾ÅÝ¤·¤¿¥â¥é¥Ó¥È¤¬É¬»à¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¦¥Ã¥É¤¬°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥é¡¼¤ÎµÏ¿¤Ï¤Ä¤«¤º¡¢¥¦¥Ã¥É¤Î¥·¡¼¥º¥ó13ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ïº£À¤µª¤Ç¤ï¤º¤«4ËÜÌÜ¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤µÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡£²áµî¤ÎÃ£À®¼Ô¤Ï½ÓÂ¥¿¥¤¥×¤¬ÅöÁ³Â¿¤¤¤¬¡¢¥¦¥Ã¥É¤Ï198¥»¥ó¥Á¡¢106¥¥í¤Îµð´ÁÁª¼ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¶Ã¤¤È¤¤¤¦Â¾¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¦¥Ã¥É¤Ø¤Î¾Î»¿¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤Ï¤Ê¤¼¤«¥«¥Ð¡¼¤òÂÕ¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥é¡¼¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥í¥ó¡¦¥Æ¡¼¥é¡¼¡¢¤ªÁ°¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤ï¤º¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ïµå³¦ºÇ¹â¤Î¤ª¾Ð¤¤µåÃÄ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÌîµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´°Á´¤Ê¶¸µ¤¤À¡×¡Ö¤Ê¤¼ÉáÄÌ¤ÎÌîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¥Þ¥Ì¥±¤«¤è¡×¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼Ã¯¤ä¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë