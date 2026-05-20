Google（グーグル）は、動画生成AI「Google Flow」向けに複数のアップデートを適用した。あわせて、「Google Flow」と「Google Flow Music」のモバイル向けアプリも提供される。 モバイル向けアプリは、「Google Flow」のAndroid向けがβ版として提供中で、iOSは近日提供予定。「Google Flow Music」はiOS版が提供中で、Android向けは近日登場予定。 「Gemini Omni」の導入 「Google I/O 2026」で発