ソニー・ミュージックエンタテインメントは5月30日より、バンダイナムコエンターテインメントとBANDAI SPIRITS ホビーディビジョンと共同で運営する「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」サービスを追加開催することに。5月18日より予約受付がスタートしている。「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」サービス「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」は、顧客がカスタマイズしたガンプラを、SMEが開発を主導した高精細3Dスキャン筐体