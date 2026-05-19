【トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.4～6 対応合体パーツ ブルーティカス＆ Vol.4～6 × 1箱ずつセット(数量限定）】 6月上旬 発売予定 価格：12,650円 タカラトミーは、コレクション玩具「トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.4～6 対応合体パーツ