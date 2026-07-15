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インフルエンサー「宮崎麗果」こと黒木麗香被告、執行猶予つきの有罪判決に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • インフルエンサー宮崎麗果こと、黒木麗香被告が有罪判決を言い渡された
  • 約1億5700万円の脱税罪で、懲役2年6カ月・執行猶予4年が科された
  • 黒木麗香被告は起訴内容を認め「事業資金確保のため」と語っていたとのこと
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