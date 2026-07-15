去年8月、神奈川県藤沢市の海水浴場で18歳の女性に性的暴行を加えようとしたとして、自称インフルエンサーの男が逮捕されました。不同意性交未遂の疑いで逮捕されたのは、大阪市の自称インフルエンサー・天野敬紀容疑者（37）です。天野容疑者は去年8月、藤沢市の海水浴場の海の家で18歳の女性に性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。また、天野容疑者と一緒に来ていた大阪市の自称配信業・前田勇輝容疑者（34）も、訪れ