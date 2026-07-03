現在、フジテレビに対する激しい怒りと落胆の声が、Xのタイムラインを埋め尽くすという異常事態が起きている。【写真】「これは大丈夫？」“接触面積”が多い…佐藤二朗と橋本愛事の発端は、同局が放送した4月期ドラマ『夫婦別姓刑事』（佐藤二朗・橋本愛主演）の撮影現場をめぐる一部週刊誌による「ハラスメント疑惑」報道。これに対し、フジテレビが2日に発表した「公式コメント」の文面が、火に油を注ぐ結果となってしまっ