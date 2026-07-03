歴史的な円安水準が庶民の味「たこ焼き」にも影響を与えそうです。「マグロ」よりも「タコ」が高い逆転現象まで起きています。昆布とカツオから取った出汁と、ふわふわな生地のバランスが絶妙なたこ焼き。その主役である「タコ」に異変が起きています。ほんま門中村匡さん「値段が上がっているのはタコ」円安によるタコの値上がりです。実際に外国産のタコの価格はこの5年でおよそ1.4倍となっています。看板商品のたこ焼きは6個