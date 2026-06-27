テレビの中の不倫劇はどこか他人事だが、それが自分の職場で起きた時、本物の恐怖が始まる。同僚とラブホの廊下で偶然遭遇してしまった男性が、その後味わった息詰まる生き地獄を語ってくれた。◆ラブホの中で同僚とまさかの遭遇佐藤純さん（仮名・44歳・男性）には、部署の違う木村さん（仮名・42歳・女性）という同僚がいる。「普段は廊下ですれ違って会釈する程度の関係でした。同期でもないし、飲みに行ったこともない。本当に