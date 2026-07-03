集英社が毎年夏に開催しているコミックスフェア「ナツコミ2026」が7月1日にスタートした。今年は対象コミックスを購入すると、『ONE PIECE』や『SPY×FAMILY』など人気作品の描き下ろしイラストを使用した全22種類の「メタキラカード」（片面に光沢のある仕様）がもらえることから大きな話題に。しかし、その人気が思わぬ混乱を招いていて……。【写真】「これは終わってる」転売目的か、乱雑に置かれた本の数々「自分で選ばせろ