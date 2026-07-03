中日と日本ハムは3日、中日・日渡騰輝捕手と日本ハム・宮内春輝投手のトレードが両球団で合意されたと発表した。育成選手同士のトレードとなった。▼ 日渡騰輝「最初は驚きばかりで、本当に自分のことなのか、と思いました。でもファイターズに求められて移籍する以上は、全力を尽くして期待に応えたいと思います。今の自分の一番の目標は、支配下選手になることなので、ことしは無理にしてもできるだけ早く支配下を勝ち取りたい