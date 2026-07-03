490円で「中華そば」を提供する幸楽苑ホールディングスが絶好調です。2026年5月の客数は前年同月比で13％近く増加しました。ラーメン店が軒並み値上げする中で、幸楽苑は低価格路線を堅持。2025年度は客単価が前年比で0.5％の増加に留まり、客数はおよそ1割増加しました。インフレ下での逆張り戦略が奏功しています。◆値下げが導いたV字回復幸楽苑はラーメンチェーンの中でもコロナ禍からの回復が遅れていました。2021年3月期から