アーティストやタレントとしてマルチに活躍するAAAの宇野実彩子が、6月30日に放送された『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）にゲスト出演。長年かかえているという髪の悩みを赤裸々に明かして共感を集めた。一方、SNS上では彼女の“ビジュアルの変化”にも注目が集まっている。この日の番組テーマは「髪の悩み」。はなやかな芸能界で常に美しいスタイルを保っている印象の強い宇野だが、実は“多毛・剛毛”に悩まさ