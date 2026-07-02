「妊娠させてくれれば多額の報酬を渡す」というインターネットの投稿をきっかけに、三重県の70代男性が約290万円をだまし取られる被害に遭いました。 三重県警松阪署によりますと、男性は今年4月ごろ、「妊娠させてくれれば多額の報酬を渡す」というネットの投稿をきっかけに、「竹下由衣」と名乗る者とLINEで連絡を取るようになりました。 「優れた遺伝子を持っている人に妊娠の手伝いをお願いしたい」など