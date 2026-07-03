『トッケビ10周年旅行〜一緒にいるから輝く時間〜』7月4日（土）よりU-NEXTにて独占配信（C）CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved.オリコンニュース

『トッケビ』主演コン・ユら4人が10年ぶりに再集結、思い出の地を旅する

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 韓国ドラマ『トッケビ』の10周年記念特別番組がU-NEXTで配信される
  • コン・ユら主演4人が思い出の地・江陵を旅するバラエティー番組で
  • 7月4日より日本初・本国同時の独占見放題配信が始まるとのこと
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