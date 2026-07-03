串カツ田中は、2026年7月1日から「無限ニンニクホルモン串」を復活販売しています。パンチのきいた、やみつきな味を再びそのコストパフォーマンスと味わいで、25年4月の販売開始から累計1400万本を売り上げ、25年の日経MJ「ヒット商品番付」に選出されるなど、好評のうちに惜しまれつつ販売を終了した「無限ニンニクホルモン串」が帰ってきました。前回販売時は、SNS上で「本当に無限に食える。」「これとキャベツで無限ループ」「