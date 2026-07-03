台風9号に続いて10号も発生し、再びダブル台風となっています。この先の進路など、森田正光気象予報士が詳しく解説します。（7月3日「Nスタ」午後5時ごろの放送より）【CGで見る】9号・10号W台風の今後の進路は？W台風発生台風9号は“猛烈な勢力”に日本への影響は？日比麻音子キャスター：再びダブル台風が発生していますね。森田正光 気象予報士：3日午後4時現在、台風10号は中国・海南島付近にあり、大陸方面に進む