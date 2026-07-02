7月1日の『文春オンライン』で、俳優の佐藤二朗が女優の橋本愛に「深刻なハラスメント」行為をはたらいていたと報じられた。「記事によれば、佐藤さんが『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で共演した橋本さんに対し、キャリアを全否定するような発言をするなど、ひどいハラスメントをおこなったようです。これに対し、佐藤さんは同日のXで《さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません》《数々の「ほんとうのこと」が、明