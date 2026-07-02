《この度は、関係者及び、ファンの皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。私は、自分を大切にしてくださる皆様の為にも、近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければと思っております》6月28日、インスタグラムでこう謝罪した俳優・村上虹郎（29）。父に俳優・村上淳（52）、母に歌手・UA（54）を持つ大物二世でありながら、数々の作品で独自の才覚を発揮してきた村上だが、最近明る