無印良品】汗っかきさんも安心！「ひんやり高機能Tシャツ」に注目夏のお悩みのひとつである「汗じみ」。今回は「無印良品」から、汗をかいても目立ちにくい工夫が施されて、着たときにひんやり感じる「高機能Tシャツ」をピックアップしてご紹介します。汗じみが目立たないのがうれしい「高機能Tシャツ」写真で着用しているトップスは、「涼感汗じみしにくいクルーネック半袖Tシャツ」（税込1490円）。その名前の通り、生地の表面