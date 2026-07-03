今年4月、千葉県内の住宅で知人の女性に性的暴行を加えたとして、千葉地検はきょう、タレントのボビー・オロゴン被告を起訴しました。不同意性交の罪で起訴されたのは、タレントで会社役員のボビー・オロゴン、本名・近田ボビー被告（60）です。オロゴン被告は今年4月、千葉県内の住宅でマッサージと称して知人の女性に対し、性的暴行を加えた罪に問われています。警察によりますと、オロゴン被告と女性の間に交際関係は無く、事件