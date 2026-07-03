7月1日、俳優の佐藤二朗が、女優の橋本愛に “ハラスメント” をしたことが、「文春オンライン」に報じられた。ベテラン俳優をめぐるトラブルは衝撃を与えたが、佐藤が現場で放った “ある発言” が波紋を呼んでいる。同誌によれば、撮影中、佐藤が橋本のキャリアを否定するような発言をし、フジテレビが外部の弁護士に調査依頼した結果、“深刻なハラスメント” に該当したと伝えられた。報道を受け、佐藤の所属事務所はハラ