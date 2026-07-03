お笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子（50）が2日、自身のブログを更新。小学6年生の長男・誠希千くん（11）の検定合格を報告した。小原は「長男誠希千英検二級二次試験（面接）の合格発表がさっき公開されまして今回は合格していました」と報告。3月に受験した際は不合格で、リベンジ受験での合格だったことを明かした。英検サイトによると、2級は「大学入試レベル、2級から海外留学、履歴書で評価される」の