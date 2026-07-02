羽田空港の駐車場で男性からバッグを盗もうとしたとして、16歳の少年ら4人が逮捕されました。4人は、この直後に同じ場所で発生した強盗未遂事件に関与しているとみられています。【映像】連行される容疑者らの様子16歳の少年や小山義翔容疑者（20）ら4人は1月、羽田空港の駐車場で、20代の男性からバッグ2個を盗もうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、小山容疑者らは男性が足元に置いていたバッグを盗もうと