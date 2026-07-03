夏の風物詩の一つだった大型セールが中止です。商業施設大手のパルコが、今年、夏の大型セールを初めて中止します。「グランバザール」は、約50年にわたり続いてきたセールで、ファッションや雑貨などを約30から50パーセント引きで販売していました。気温上昇で夏物の販売期間がのびるなか、大型セールを実施しなくても、需要が見込めると判断したということです。パルコは、店舗ごとのセールや夏のイベントを実施する予定で、従来