「北中米Ｗ杯・１回戦、ポルトガル代表２−１クロアチア代表」（２日、トロント） サッカーポルトガル代表ＦＷクリスチアノ・ロナウドがＷ杯後に代表を退く意向だという。ロナウドの姉であるカティア・アヴェイロさんが２日、クロアチア代表戦を前にテレビ局との取材で明かした。カティアさんは「私が持っている情報ではサヨナラをいう事になる。代表でのことで。今回がワールドカップのラストダンス」だとした。ロナウドは