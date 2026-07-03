ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 佐藤二朗、ハラスメント行為が報じられたことに改めて反論「嘘はやめ… 佐藤二朗のハラスメント疑惑 佐藤二朗 橋本愛 エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース 佐藤二朗、ハラスメント行為が報じられたことに改めて反論「嘘はやめて」 2026年7月3日 9時21分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 佐藤二朗が3日、自身のXで週刊文春のハラスメント報道に改めて反論した 「勿論、偏った記事とは思ってましたが、ここまでとは」と切り出した佐藤 ステレオタイプを完全に創作しているとし「嘘はやめて下さい」と記した ◆佐藤二朗改めて反論勿論、偏った記事とは思ってましたが、ここまでとは。ステレオタイプの「か弱い若い女性」と「典型的な昭和のパワハラオヤジ」を完全に創作してる。最大級の「注意」や「警戒」が必要と痛感していた僕が、そんな態度を取れる訳がない。自分の身を守る為にも。嘘はやめて下さい。— 佐藤二朗 (@actor_satojiro) July 3, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 佐藤二朗のハラスメント疑惑 記事時間 07/03 10:30 佐藤二朗が改めてX投稿、1時間で340万超表示 関心の高さのあらわれか 記事時間 佐藤二朗、ハラスメント行為が報じられたことに改めて反論「嘘はやめて」 記事時間 07/03 04:15 佐藤二朗 秋公開映画「踊る大捜査線」スピンオフドラマ降板へ…フジが通達