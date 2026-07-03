東京・渋谷区富ヶ谷のマンション建設現場に、盛り土が積み上げられている問題で、警視庁が地域住民からの告発状を受理したことがわかりました。この問題は、渋谷区富ヶ谷のマンション建設現場におよそ8メートルの盛り土が積み上げられているものです。この問題について、警視庁が今月1日付で近隣住民らからの盛土規制法違反容疑での告発状を受理したことが捜査関係者への取材でわかりました。「盛土規制法」は2021年に静岡県熱海市