アメリカ、ニューヨークの中心部に、グラミー賞など数々の賞を受賞した世界的歌手、テイラー・スウィフトさんの熱烈なファンが駆けつけています。お目当ては、テイラーさんの結婚パーティーです。記者「マディソン・スクエア・ガーデンの周辺には、多くの警察官が動員され、厳重な警備を行っています」ニューヨーク・マンハッタンにあるエンターテインメントの聖地、マディソン・スクエア・ガーデン。ものものしい雰囲気の中、いっ