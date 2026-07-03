れいわ新選組の山本太郎代表が法定速度違反で検挙されていたことがわかりました。【写真を見る】【速報】れいわ・山本太郎代表が道路交通法違反法定速度時速80キロの道路を149キロで走行れいわ新選組は、党の代表である山本太郎・元参院議員が法定速度違反により検挙され、運転免許停止の行政処分を受けたことを発表しました。山本氏は去年10月、大分市内でレンタカーを運転し、法定速度時速80キロのところを149キロで走行し、罰