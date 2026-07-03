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森保一監督、就任8年を振り返り「自分ができることはやりきった」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 森保一監督がNHK「ニュースウォッチ９」に生出演し今大会を総括した
  • 8年間の監督生活を「自分ができることはやりきった」と森保監督は語った
  • 今後は未定としつつ「どんな立場でも日本サッカーに貢献したい」と述べた
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